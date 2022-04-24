Bakan Nebati: ''Bu konuyu daha çok konuşacağız''

Bugüne kadar açıkladığı "enflasyonun düşeceği tarihi" her seferinde ileri bir tarihe atan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Yeni başarı hikayelerini hep beraber yazacağız" deyip, enflasyon için "bu konuyu daha çok konuşacağız" mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması' programına katıldı. Toplantıya İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu liderleri katıldı. Bakan Nebati yaptığı konuşmada enflasyonun küresel bir problem olarak ortaya çıktığını söyleyerek, “Bu konuyu daha çok konuşacağız” dedi.

Nebati’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ENFLASYON AÇIKLAMASI: DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ

“Enflasyon küresel bir sorun olarak ortaya çıktı. Enflasyon tüm dünyanın gündeminde bir sorun. Bu konuyu daha çok konuşacağız. Biz problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kötümserler karamsarlığa devam etsinler. Bizim iyimserliğimiz onlara da yeter. Bizim özgüvenimizin altı kesinlikle boş değil. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan hedefimizden sapmayız.

Turizmde Rusya ve Ukrayna'dan gelemeyecek turist sayısını diğer ülkelerden sağlayacak kapasitedeyiz, çeşitliliğe sahibiz. Sadece turizmde değil tüm alanlarda krizden çok farklı çıkacak bir Türkiye'nin sesini duyuyoruz. Savaş ortamı emtia fiyatlarının artmasına neden oluyor. Söz konusu sorunların enflasyon ve cari dengeye yansımalarını ortadan kaldıracak önlemleri almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KDV iadelerinin zamanında ödenmesi önceliklerimiz arasına aldık. Son 4 ayda hayata geçirdiklerimizle gerçekten bir çok sorunun üstesinden geldik. Enflasyonla mücadele konusunda denetimler yapmaya devam ediyoruz. İşyerinde usulsüzlük tespit edilenler ceza alıyor. Bizim kulaklarımız sizde, reel sektör olmaksızın adım atmıyoruz. İş dünyasının sorunlarını Cumhurbaşkanımız önderliğinde çözmeye devam edeceğiz. Savaşımız enflasyonla ilgili olacak. Enflasyon belasıyla mücadelede önemli adımlar atıyoruz. Kararlılıkla ortaya koyacağız. Küresel risklerin farkındayız tüm adımlarımızı buna göre atıyoruz. İş dünyası ile istişare altında olacağız. İş dünyasının fikirlerini asla kulak arkası etmeyeceğiz. Geçmiş 20 yılda elde ettiğimiz başarılar gelecek için başarıların teminatıdır. Tarihsel birikimimizi yarınlara taşıyarak dünyanın birçok sorunu aşmasını sağlayacak avantajlara sahibiz. Biz bu topraklara özümüze güven duyuyoruz. Yarına yön veren hedef ülke Türkiye olma yolunda karamsarlığa kapılmamız asla söz konusu olmayacaktır. Biz bu toprakların insanına tam bir inançla bağlıyız. Her zorlukta bir kolaylık vardır. İşler iyimserlikle bakılarak, alternatifler gözeterek çözülür. Karamsarlar yolumuzdan çekilsin. Yapıcı her türlü söz başımızın üstündedir".

İHA