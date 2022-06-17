Bakan Nebati: ''Gelire endeksli senetlere yönelik talep çok iyi durumda''

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’nda konuştu. Nebati, 15 Haziran'da talep toplanmaya başlayan Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli'ni başarılı bir şekilde uygulamaya devam ettiklerini aktaran Nebati şöyle konuştu:

''Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesabı, YUVAM hesabı gibi destekleyici alternatif hesaplarla finansal istikrarı sağlamlaştırdık. 2022 yılındaki bu yöntemle döviz tevdiat hesabının toplam mevduat içindeki payı 10 puan azaldı, mevduatın vadesi 2 katına çıktı.''

KKM uygulamasının bütçeye olası maliyetinin farklı senaryolar dahilinde takip edildiğini belirten Nebati ''KKM için bütçeden mart ayında 11.7 milyar lira, nisan ayında 4.6 milyar lira ve mayıs ayında da 4.8 milyar lira olmak üzere toplam 21.1 milyar lira tutarında ödeme gerçekleşti. Çeşitli mecralarda gündeme getirilen şişirilmiş rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Bu maliyetleri yayınlamaya devam edeceğiz'' diye konuştu.