Bakan Nebati'den enflasyon ve dolar kuru için dikkat çeken ifade

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında enflasyon için "Türkiye'de enflasyon içeriden ve dışarıdan kaynaklı", dolar kuru için de "Dolar stabil halde. Piyasa bunu içselleştirdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk ve Bloombegr HT'nin ortak yayınına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın TL girişi oldu" dedi.

Bakan Nebati, "Kur korumalı mevduat belli bir noktaya geldi, altın da belli bir noktaya gelir ve yeni ihtiyaç olursa, diğer enstrümanları da görebiliriz. (Enflasyona karşı korumalı enstrüman) İhtiyaç olursa her şey olur" dedi.

Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kur korumalı mevduatta günde ortalama 10 milyar liralık giriş oldu. Türkiye'de enflasyon içeriden ve dışarıdan kaynaklı. ABD'de yüzde 7.5, Avrupa'da yüzde 5'in üzerinde. Enflasyon dünyanın temel problemlerinden bir tanesi. Dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek. Yarın bir paket açıklayacağız. Bu paketle bu psikolojinin değişmesi noktasında iş birliğine davet edeceğiz. Düğüne giderken altın götürürüz ama bu altın, yastık altında durur. Bu gerçekliği bilerek, altının ekonomiye kazandırılması ile herkesin kazanacağının bilinmeli. Yeni ekonomi modelinin ayağı üretim. İhracat odaklı. Bilişimde çok iyiyiz. Bu model, Türkiye modeli, başka bir modele benzetmeye hiç gerek yok. Model değişikliğinde sancılı dönem olur. Enflasyon ve kur. Hedefimiz yatırım ve üretim adımlarını atmak öbür tarafta da risklerin bertaraf edilmesi. Dolar stabil halde gidiyor, kurda oynaklık en alt seviyede, piyasa bunu içselleştirdi.

Londra'da yatırımcılarla görüşmeler muhteşem geçti. Londra'da yatırımcılar görüşmelerden mutlu ayrıldı, biz mutlu ayrıldık. İletişimimiz devam edecek. Uzak Doğu ve Washington yapacağız."

"Umarım yanılmam" demişti

Şubat ayının başında Nikkei Haber Ajansı'na konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını belirterek, "Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam" ifadelerini kullanmıştı.