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Bakan Nebati'den, İslam Kalkınma Bankası ile yatırım zirvesi

Bakan Nebati'den, İslam Kalkınma Bankası ile yatırım zirvesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bugün İstanbul’da görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile görüştüğünü bugün sosyal medya hesabından duyurdu.

Nebati’nin paylaşımı şöyle:

“28-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sn. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldik. Oldukça verimli geçen görüşmede Banka ve ülkemiz arasındaki yakın işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk.”

Etiketler nureddin nebati zirve Hazine ve Maliye Bakanı
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