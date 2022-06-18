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  3. Bakan Nebati'nin gözleri yine ışıl ışıl: ''Gücümüz yetmezse Erdoğan var''

Bakan Nebati’den kadınlara: ''Gücümüz yetmezse arkamızda Erdoğan var''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana’da, çalışma hayatındaki kadınların önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını öne sürerek, “Baktık gücümüz yetmiyor. Arkamızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Adana’daki ‘Üreten Kadınlar Buluşması’nda konuştu. Nebati, “Önünüzdeki tüm engeller kalkacak. Engel varsa bizi çağıracak. Kadınlarımızın önünde engel olanın engelini kaldıracağız. Baktık gücümüz yetmiyor. Arkamızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var” dedi.

Etiketler nureddin nebati recep tayyip erdoğan kadınlar çalışan kadınlar bakan ışıl ışıl
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