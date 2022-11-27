Bakan Nebati'den vergi kaçakçılığı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den vergi kaçakçılığı konusunda açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.