Bakan Nureddin Nebati alkış alamayınca...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda "müjde" dediği açıklamasına salondan alkış gelmeyince, "Daha ne istiyorsunuz" diye sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İstanbul Sanayi Odası toplantısındaki konuşmasında ilginç anlar yaşandı.

Nebati, “KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar içinse 1 buçuk milyar lira kredi limiti öngörülmüş durumda” dedi. Bu ifadelerinden sonra bir kaç saniye duraksayan Nebati, alkış gelmemesi üzerine iş insanlarına tepki gösterdi.

“DAHA NE İSTİYORSUNUZ?”

Nebati, “Sayın sanayi odası üyelerimiz 150 milyar lira… 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat. Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu… Yüzde 9’a kadar, daha ne istiyorsunuz. Siz istiyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz” dedi.

Bu sözleri üzerine iş insanları gülümseyerek, Bakan Nebati’yi alkışladı.

Nebati'nin konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Dünya ekonomisi çalkantılı ve zor bir dönemden geçiyor

Doğalgaz fiyatları özellikle sanayicimiz oldukça etkilendi. Oldukça yüksek oranda fiyatlar yaşanıyor

Kaynaklarımızı etkin ve çözüm yaklaşımlı kullanmaya çalışıyoruz. Ocak mart döneminde söz değerli sanayicilerin kullandığı doğalgaza yüzde 28 sübvansiyon sağladık.

Kur korumalı mevduat ürünü katkısıyla mevduatların vadesini uzatması katkısıyla döviz kurunda istikrar sağladık. Dövizde yüksek oynaklıklar gündemimizden çıktı. Önümüzü görüyoruz.

Yastık altındaki altınları yeni kapsamda değerlendirmeye davet ediyorum.

Tüm görüşmelerimizi sizlerle tam bir koordinasyon şeklinde sürdürüyoruz.

Önceliğimiz sizlerin yatırımlarını artıracak tedbirler almak

Yakın zamanda KGF paketini sizlerin kullanımına sunduk. TL cinsinden kredi imkanını sunuyoruz. Tüm krediler TL bazında. 100 milyar ihracat 50 milyar turizmcilere uzun vadeli kredi imkanı sağlanacak.

Yeni teşvik paketinde faizi yüzde 9’a kadar düşüreceğiz.

Yerli makine ve teçhizat yatırımları özendirilecek

150 milyar lira sizlere bir kredi vereceğiz. Siz istiyorsunuz sizlere arz ediyoruz. Her hafta mutlaka yeni bir kredi imkanı müjdeler var.

Firmalar vergi borcundan dolayı katılamadıkları ihalelere katılacak duruma getirdik. 2021'de 148 milyar vergi iadesi yaptık. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. TRT payını kaldırıldık. Mesken ve sulamadaki KDV'yi yüzde 8'e indirdik.

Vatandaşımızın her zaman yanında olduk.

Temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını sebepsiz bir şekilde artıranlara müsamaha göstermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz denetimlerini sürdürüyor

Salgının olumsuz etkilerine rağmen 2020 ve 2021'de büyüme başarısı gösteren ülkelerin başında geldik. Öncü göstergeler büyümenin istikrarlı bir kompozisyon gösteriyor. İşsizlik oranı yüzde 10.7ye geriledi.

'ÜRETİLMEYENİ ÜRETİN'

Ülkemiz sanayide çok cömert desteklerle sahip. 2021 yılında İstanbul'da yatırım teşvik belgesi yüzde 16 arttı. Sizleri, daha fazla yatırım yapmaya Türkiye'de üretilmeyeni üretmeye davet ediyorum

Yenilenebilir enerjiyi ve yeşil dönüşümü destekliyoruz

Tarımsal sulamada GES kredi paketini açıkladık

2053 sıfır emisyon hedefimizi ilan ettik. Kamu olarak sanayicilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz, çalışacağız.

TOBB'un ticari olarak satışa sunulmasından önce 81 ilde şarj istasyonu başvurularını almaya başladık.

İSO sürdürülebilirlik kuruluşlar arasında öncü kuruluşlar arasında.

Küresel ölçekte dönüşüm sancılarını olduğu biz zamanda omuz omuza vererek başarabiliriz. Sorunlar karşısında yakınacağımızı, korkacağımızı sananlar bir kez daha yanılıyorlar, yanılmaya devam edecekler.

'ENFLASYONDAN KURTARACAĞIZ'

Bizi asla yolumuzdan döndüremezler. Algı operasyonları doğru yolda olduğunuzun belirtisidir.

Yeni pazarlar kuracağız, yeni iş modelleri kuracağız. Sektörlerimizde faaliyet gösteren yabancıları ülkemizde yatırım yapmaya teşvik edin

Ülkemiz terörden, vesayetin zincirlerinden nasıl kurtardıysak enflasyondan da kurtaracağız. Bunu hep beraber yaparız, yapacağız.