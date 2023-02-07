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Bakan Özer duyurdu: 10 ilde eğitime 2 hafta ara verildi

Bakan Özer duyurdu: 10 ilde eğitime 2 hafta ara verildi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "10 ilde eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir." dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay’ı da vurdu.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime iki hafta süreyle ara verildiğini duyurdu.

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