Bakan Özer velilerden istenen ''okul kayıt harcı''na algı dedi!

Türkiye'de her eğitim-öğretim yılı başlangıcında velilerin kabusu haline gelen ve okulların "kayıt harcı", "bağış" adı altında talep ettiği kayıt harcı için Milli Eğitim Bakanı Özer "algı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılmasına haftalar kala, velilerin 'zorunlu bağış' ve 'kayıt parası' şikâyetleri üzerine 65 okula inceleme başlatılması hakkında konuştu. Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş gibi lanse edilen algıyı ortadan kaldıracağız" dedi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala 'zorunlu bağış' ve 'kayıt parası' konusu yeniden gündeme geldi. Velileri bağış yapmak zorunda bırakan okullarla ilgili şikayetler devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

Uşak’a bağlı Ortaköy köyünde 12 yıldır kapalı olan ilkokul binasında oluşturulan “Ortaköy Köy Yaşam Merkezi”nin açılışında konuşan Bakan Özer, öğrenci velilerinden gelen şikayetlere değinerek, "Eğitim camiasını, çalışma arkadaşlarımızı da yaralayan, aslında çok az sayıda örneği olan ama sanki okulların tamamında yaygın bir davranışmış gibi ve önemlisi de sanki ‘Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş' gibi lanse edilen algıyı ortadan kaldıracağız" dedi.

Özer'in açıklamaları şöyle:

“Yaptığımız çalışmalarla hem geçen yılın değerlendirmesini yapıyor hem de yeni sezon önceki okullarımızdaki tüm eksikleri gidermeyi planlıyoruz. Bu sene Türkiye’nin eğitim gündeminden şu bağış olayını düşürmeyi amaçlıyoruz. Eğitim camiasını, çalışma arkadaşlarımızı da yaralayan, aslında çok az sayıda örneği olan ama sanki okulların tamamında yaygın bir davranışmış gibi ve önemlisi de sanki ‘Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş gibi’ lanse edilen algıyı ortadan kaldıracağız.

"VELİLER BİLDİRMELİ"

Bunun için 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlığını çok önceden başlattık. Tüm illerimizdeki tüm okulların bütün ihtiyaçlarını şimdiden karşıladık ve karşılamaya da devam edeceğiz. Son 20 yılda eğitimde bu kadar önemli yatırımlar yapan hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını karşılama noktasında aciz olabilir mi? Velilerimizden ricamız böyle bir durumla karşılaşırlarsa İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve Bakanlığımızı bilgilendirmeleridir. Nasıl valilere ekstra mali yük getiren yardımcı kaynak konusunu ülkeni eğitim gündeminden düşürdüysek inşallah bu bağış konusunu da ortadan kaldıracağız."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlatmıştı.