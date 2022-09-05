Bakan Özer: ''Yeni öğretmen istihdamı olacak''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının yeni açılımlarına odaklanarak mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak" dedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, akan Özer, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına çok erken başladıklarını ve okullara, bu yıl ilk kez ilköğretim okullarına bütçe gönderildiğini aktaran Özer, okullara ücretsiz ders kitapları ve yardımcı ders kitapları gönderildiğini anlattı.

"Okula kayıt parası" adı altında çok istisnai durumların yaygın bir problem gibi sunulduğunu kaydeden Özer, "Bakanlık okulların ihtiyacını karşılayamıyor" şeklinde oluşan bir algıyı da bu dönem yıktıklarını belirtti.

Süreçle ilgili basına çeşitli yansımalar olduğuna dikkati çeken Özer, "Yaklaşık 234 ihbar aldık ve bu ihbarlar bağlamında da gerekli işlemleri yaptık, 3 okul yöneticimize ceza verdik" ifadesini kullandı.

Bakan Özer, geçen senelere göre çok daha az sayıda bağışla ilgili haberlerin basına yansıdığını gözlemlediklerini dile getirerek, "Yani bu (bağış) yavaş yavaş tedrici bir şekilde inşallah bu eğitim sistemimizde ortadan kalkacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni atanan 20 bin öğretmenin görevlerine yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte güvenlik soruşturmalarının ardından başlamasının planlandığını ifade eden Özer, yeni öğretmen atamasına ilişkin bir soru üzerine, "Hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının yeni açılımlarına odaklanarak mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak" diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin soru üzerine Bakan Özer, 60 yıllık bir özlem olan öğretmenlere mahsus bir kanunun yürürlüğe girdiğini vurguladı.

Bu sayede ilk kez öğretmenlerle ilgili bir kariyer sisteminin oluşturulduğuna işaret eden Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu bir başlangıç kanunu, yani mutlaka buna ilave edilerek zenginleştirecek açılımlar mutlaka olacaktır. Önemli olan öğretmenlere mahsus bir kanun olmasıydı" görüşünü paylaştı.

Uzman ve başöğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Özer, sistemde yaklaşık 75 bin uzman ve 90 başöğretmenin bulunduğunu, dolayısıyla uzman ve başöğretmenliklerin ilk defa bu Öğretmenlik Meslek Kanunu ile var olmadığını anımsattı.

Bu kanun ile kariyer sistemlerine başvuranlar için kapsamlı bir mekanizma oluşturulduğuna ve kota konulmadığına dikkati çeken Özer, bu sistemde 70 ve üzeri puan alan her öğretmenin, uzman veya başöğretmen olabileceğini, dolayısıyla daha önce olduğu gibi birbirleriyle değil kendileriyle rekabet edeceklerini ifade etti.

Sistem için 614 bin öğretmenin başvuru yaptığını aktaran Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: