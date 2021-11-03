Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, "850 bin tane sınıf var. Kapalı olan sınıf sayısı bin 721. Bunlarda geçici zaten. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıp bazıları kapanıyor. Tüm sınıfları kapalı olan tek okulumuz yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OKULLAR EN GÜVENİLİR ORTAMLARDIR"

Yüz yüze eğitimle ilgili koronavirüs bilançosunu veren Bakan Özer, "Tüm kamunun gözü başka hiçbir kurum olmadığı kadar okullarda denetim büyük. Kovid salgınındaki rasyonel önlemlerin en yaygın uygulandığı yerler okullardır. Okullar en güvenli ortamlardır.Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kritere göre, bir sınıfta 10 gün içerisinde en az iki Kovid vakası olursa o sınıf 14 gün karantinaya alınır. O güncellendi 10 güne düştü. Esneklik sağlandı 5 gün içerisinde semptom göstermiyorsa öğrenci veli rızasıyla negatif çıkarsa yüz yüze eğitime geri dönebiliyor. Bu sistem sağlıklı bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"850 BİN SINIFTAN BİN 721'İ KAPALI"

Bakan Özer, "Eğitim sistemimizin ne kadar büyük ölçekli olduğunun farkında değiliz. 850 bin tane sınıf var. Kapalı olan sınıf sayısı bin 721. Bunlarda geçici zaten. Yüzde 1'in çok çok altında sınıflar var başından beri. Okulların kapanması gibi bir şey gündemimizden çıkmalı. Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıp bazıları kapanıyor. Tüm sınıfları kapalı olan tek okulumuz yok. 850 sınıfımız var bin 721 sınıf bugün kapalı yarın bazıları açılacak." diye konuştu.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANI

Öğretmenlerin aşılanma oranıyla ilgili bilgi veren Bakan Özer, "Okulların açık kalması ile ilgili 15'e yakın ile gittim. Çok farklı illere gittim ve şunu gördüm öğrenciler çok mutlu, gerçekten samimi mutlular devamlılıkla ilgili oranlar salgından önceki oranların üzerine çıktı. Bu şeyi gösteriyor; okul ortamının ne kadar özlendiği ve ihtiyacı.Velilerimiz de çok mutlu anneler de mutlu annelerimiz bu süreç içerisinde en çok fedakarlık yapanlar oldu. Öğretmenlerin aşılanma oranı yüksek,bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, iki doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı da yüzde 87." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar;

"KURALLARI UYGULAYARAK OKULLARI AÇIK TUTABİLİRİZ"

"Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman okulların açık tutulması için her türlü önlem alınarak okulların açık tutulması hedef alınıyor. Okullarbilişsel bilginin ötesinde kültür sanat eğitimi Spor etkinlikleri gibi çok sayıda şeylerin geliştiği bir otamadır. Sadece öğrenme ortamı olarak bakmamak gerekiyor okullara. Milli Eğitim Bakanlığı süreci başarılı şekilde yürüttü öğretmenlerimizin dijital ortamlarda deneyimleri olmamasına rağmen fedakârlıkla yönettiler. Maske mesafe ve hijyen kuralların ötesinde bir önlem yok bunlara uyarak okulları açık tutabiliriz. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliği yönündeki en büyük engeldir.

"TELAFİ EDİLEMEZ BİR NOKTAYA GİDİYORDU"

Artık telafi edilemez bir noktaya gidiyordu. Dijital bağımlılıkları kiloyu çocukların psiko-sosyal gelişimlerin nasıl telafi edeceksiniz? Türkiye'deki eğitim sistemi ülkenin evreni. Normalleşebilmek için eğitim ortamlarının normalleşmesi gerekiyor. Okulları kapatma lüksümüz yoktur. Vakaların belli bir noktaya gelmesi için okulların açılmasını bekleyemeyiz. Okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerlerdir. Türkiye'nin normalleşmesi için eğitimin normalleşmesi gerekiyor. Bilişsel becerileri uzun vadede telafi etmenin çok daha büyük efor sarf ettiğin göze alarak en az hasar ile süreci normalleştirmek bir milli güvenlik meselesidir. Sağlık Bakanlığı ile süreci birlikte yönetiyoruz. Öncelikle Sağlık Bakanlığı uyulması gereken kurallarla ilgili bir rehber hazırladı. Okulların temizlik ihtiyacı ile ilgili bütçemizi 10 kat artırdık. Okullarımızın yılın sonuna kadar temizlik ile ilgili hiçbir ihtiyaçlarını karşılıksız bırakmadık . Havalandırma ile ilgili maske ihtiyacı ile ilgili gerekli yatırımları yaptık."