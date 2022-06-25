Bakan Özer'den LGS sonuç tarihine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmelerin bitirildiğini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te katıldığı programda soruları yanıtladı.

"LGS SINAVI SONUÇLARI 30 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarını 30 Haziran'da açıklayacaklarını, sürecin başarılı şekilde devam ettiğini belirten Özer, "İlk değerlendirmeler bitirildi. Sıkıntılı bir sürecimiz yok. Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız" dedi.

"ÖĞRETMEN ATAMASI 2022 YILINDA OLACAK"

Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de, kayıtların ise 1 Temmuz'da başlayacağını söyledi.

Öğretmen atamasına ilişkin soru üzerine Özer, eğitim sisteminde 1,2 milyon öğretmenin görev yaptığını, bu öğretmenlerin yüzde 75'inin son 19 yılda atandığını aktardı. Bakan Özer, atanma yapılmayan hiçbir yılın olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Öğretmen ataması 2022 yılında olacak, çalışmalarımız devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı'mız ile görüşmelerimiz bitti. Eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyu ile paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. Atayacağımız öğretmenlerde de ağırlık olarak okul öncesine vereceğiz."