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  3. 17 Temmuz 2020 17:55

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı için öngörülen fındık rekoltesini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton olmasını öngördüklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı için öngörülen fındık rekoltesini açıkladı
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Karadeniz ve Ordu fındık müstahsilinin, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte TMO’nun üretici dostu fiyat politikalarından memnun olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hasat öncesi açıklanan fındık alım fiyatları üreticide büyük memnuniyetle karşılanmıştı. Fındık rekoltesini belirlemek amacıyla, üretim yapan illerimizde ‘Fındık Rekolte Tahmin Komisyonları’nı oluşturduk. Sahadaki fındık bahçelerini gezen komisyonlar, çotanakları sayarak önce ilçe, daha sonra da il rekolte tahminlerini belirlediler. Buna göre 2020 yılı fındık rekoltemizi 665 bin ton olarak öngörmekteyiz” diye konuştu.

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fındık , rekolte , tarım
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