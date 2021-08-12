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Bakan Pakdemirli açıkladı: ''Yangınların hepsi söndürüldü''

Bakan Pakdemirli açıkladı: ''Yangınların hepsi söndürüldü''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz’da başlayan ve 15 gün süren tarihteki en büyük orman yangınlarının son halka olan Muğla Köyceğiz yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, ''Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz’de 14 gündür süren yangın kontrol altına alınmasının ardından “ülkedeki tüm büyük yangınları söndürdüklerini” açıkladı.

Twitter’dan açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarına katılan STK’lara ve kamu kuruluşlarına teşekkür etti.

Pakdemirli’nin açıklamaları şöyle:

“28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları’nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.

Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de Orman İçin Tek Yürek Olduk. Minnettarız.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz.

Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun.”

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