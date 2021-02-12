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  3. 12 Şubat 2021 17:21

Bakan Pakdemirli hortum felaketinin bilançosunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki hortum felaketiyle ilgili, ''Şubat ortalamasına baktığımız zaman 102 kg yağan yağış 4 Şubat'ta 110 kg yağmıştır. Meteorolojik uyarılara dikkatli olmamız lazım Can kaybımız yok ama yaralılarımız var. 18 yaralı var, 22 araç hasarlı, 4 tekne battı'' dedi.

Bakan Pakdemirli hortum felaketinin bilançosunu açıkladı
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Bakan Pakdemirli canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

10 Şubat'ta iki gün geçerli olmak üzere hortumla ilgili gerekli uyarılar yapılmıştır. Rüzgar ortalaması dün itibariyle 80 km'nin üzerinde. Hortum hadisesi 70 yılda bir görünen diyebiliriz ama 2 defa. Biri 2010'da... Bu kadar güçlü değil. Evlerin içine giren, insanları alıp savuran, eşyaları metrelerce uzağa götüren, araçları deviren büyük bir hasar söz konusu.

16 hasta taburcu edildi, 2 hastanın da tedavileri devam ediyor. 22 araç hasar gördü, 4 teknenin battığını bir teknenin de hasar gördüğünü görüyoruz. 700 dönüm sera alanının etkilendiğini gördük. Ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef 6 kişi sigortalı. Malı da kaybetmemek için mutlaka sigortayı yaptırmamız lazım. Urla'daki çiftçilere TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız.

Hasar gören tohum, fide ihtiyaçlarını da karşılıyor olacağız. Çeşme'de evlerde hasarlar var. Çok ciddi bir şekilde evler tamire girişmiş. Çeşme'de hayvan barınağında 250 büyükbaş, 3 hayvan yaralıydı.

İzmir'de hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktıİzmir'de hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

 

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