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Bakan Pakdemirli paylaştı: İşte orman yangınlarında son durum

Bakan Pakdemirli paylaştı: İşte orman yangınlarında son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya, Muğla ve Tunceli'de 6 noktada çıkan yangınlara müdahalenin sürdüğünü duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya , Muğla ve Tunceli'de 6 noktada yangınların devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli ayrıca, 'An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor.' açıklamasında bulundu.

 

 

Etiketler orman yangını son durum bekir pakdemirli
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