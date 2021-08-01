Bakan Pakdemirli paylaştı: İşte orman yangınlarında son durum
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya, Muğla ve Tunceli'de 6 noktada çıkan yangınlara müdahalenin sürdüğünü duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya , Muğla ve Tunceli'de 6 noktada yangınların devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli ayrıca, 'An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor.' açıklamasında bulundu.
An itibariyle devam eden yangınlara— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021
13 uçak,
9 İHA,
45 helikopter,
1 insansız helikopter,
708 arazöz ve su tankeri,
120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor. pic.twitter.com/xIHEBo4lYb
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