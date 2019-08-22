Bakan Pakdemirli: THK'nın uçakları işimize yaramıyor

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes’e sıçrayan ve 3 gün sürdükten sonra ancak kontrol altına alınabilen orman yangınında gündeme gelen “THK uçakları”na dair tartışma sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi;

"Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'ya 1 lira borcum yok. Benim teşkilatım bu uçaklarla uçmak istemiyor. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor."

THK'dan Bakan'a yalanlama: Uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor