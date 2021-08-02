Bakan Pakdemirli: ''Ülkelerden gelen her yardımı kabul etmiyoruz''

Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'daki 7 noktada ise devam eden yangınlara müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yargın Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması düzenledi. Bakan Pakdemirli, 'yangın dağlık arazide devam ediyor. Tunceli Hozat yeni bilgi geldi, şu anda kontrol altına alındı. Isparta'da Sütçüler mevkiinde bir yangın daha çıktı.' dedi.

Bakan Pakdemirli alevlere havadan ve karadan müdahale başladığını söyledi. Son bilgilere göre; 3 ilde 8 farklı noktada yangın var.

Çeşitli ülkelerden çok sayıda yardım uçağının ve helikopterin yardım için geldiğini belirten Pakdemirli "5 ton su hacminin altındaki yangın söndürme uçağı yardım tekliflerini kabul etmiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

Birinci odağımız yerleşim yerleri olmak durumunda kaldı. Marmaris'teki yangın devam ediyor, şu anda stabil. Öğleden sonra hava şartlaır nedeniyle potansiyel tehlike içeriyor. Sabah saatlerinde tüm yangınlar üzerinde bakanlarla birlikte hava aracıyla koordinasyon ve inceleme yaptık. Köyceğiz'de yangın dağlık a razide devam ediyor, yerleşim yerlerinden uzak. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın. Kara birliklerinin gücünü de arttırarak buün de özellikle karadan ve havadan ciddi tahkimatla Milas yangınımıza müdahale ediyor olacağız. Seydikemer'de 2 yangın devam ediyor, diğer yangınalra göre ciddiyeti daha az. Dündoğmuş yangını devam ediyor, Manavgat devam ediyor, Gündoğmulş'un tahliye edilmesi söz konusu. Tunceli Hozat yeni bilgi geldi, şu anda kontrola ltına alındı. Isparta'da Sütçüler mevkiinde bir yangın daha çıktı.

Termik santralle ilgili şimdilik problem yok gözüküyor, rüzgar da o yönde esmiyor. Bir problem olursa karşı ateş ve diğer tekniklerle müdahale etmek için arkadaşlarımız gereken tahkimatı yaptı. Havanın 40 derecenin üzerind eolduğu, rüzgarın estiği günleri yaşıyoruz. Yarın da tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Normal şartlarda yüzde 30'un altında nemin olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm yangınalra 16 uçak, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5 bin zerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Uçaklar konusunda alan yaygın olduğu için ama defalarca sortiler de yapılıyor. Muğla'da sabahtan binden fazla helikopter sortisi ve 3 bin tondan fazla su atıldı. Yerleşim yerleri odaklı gidiyoruz, maalesef ormanlarımızı bırakmak durumunda kalıyoruz. Marmaris özelinde yangında da çok ciddi yerleşim yeri tahkimatı ile çalıştık. Yerleşim yerlerinin güvenlika ltına alınması belediyenin işi. Belediyelerimizin bunları tahkimatı konusunda ormanla işirliği içinde ileriye dönülk tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum.

İlk yağmurlarla dikime başlıyoruz. Anayasanın 169. maddesi asla ve asla orman alanları daraltılamaz diyor, bunun istisnaları var. Bu istisnaların içinde rahmetli Özal'dan beri 40 yıldan beri olan konu, turizm alanı tahsis edilecekse edilir. Kurumlardan görüş alınır, turizm alanı ilan edilecekse edilir. Bunun için ormanların yakılması gibi spekülasyonların yapılması yanlıştır. Bir genel başkanın söylemesi üzücüdür. Ormanları kimse yakamaz, böyle hainler varsa cezasını adli merciler verecektir. Probvokasyonlara dikkat etmemiz lazım.

Amfibikd ediğimiz hem karada giden hem de suda yüzen demektir, suyu toplar, alır, sonra da iniş yapacağı noktaya gider ve atışını yapar. Amfibik uçaklar tercihimiz. Rusya, Azerbaycan, İspanya gibi ülkelerden gelen yardım taleplerine 'tamam' dedik. Bu yardımlar yavaş yavaş geliyor. Gelen pilotların bizim sistemimize adapte olamsı zaman alıyor.



ANTALYA

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Bu mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Alevlerin, Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit ettiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütülüyor.

MUĞLA

Bodrum'da alevler Mumcular-Mazı Köyü arasında etkili oluyor. Rüzgarın aniden yön değiştirmesi ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Müdahale sürerken Mumcular-Mazı Köyü yolu da kapatıldı.

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

GÜNDOĞMUŞ'TA İKİ MAHALLE BOŞALTILDI

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da mücadele yoğun şekilde sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Senir ve Umutlu mahallelerini tehdit etmeye başladı.

Yangın tehlikesi nedeniyle Gündoğmuş merkeze yakın iki mahalle boşaltılırken, bölgedeki ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.

Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale karadan güçlükle yürütülüyor.

TUNCELİ

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 3 gün önce çıkan yangın ise söndürüldü. Özel Güvenlik Bölgesi olan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi olarak devam eden operasyonlardan kaynaklı terör örgütü mensuplarının bölgeden kaçmak için yangını başlattığı belirtildi.