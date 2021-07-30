Bakan Pakdemirli'den uçak tartışmalarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ''Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı.'' dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yangından etkilenen vatandaşlara kısmi yardım ödemelerinin yarın başlatılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında. Tüm yangınlara 3 uçak, 9 tane insansız hava aracı, bir insansız helikopter, yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi, tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerindeki, personelle mücadelemizi devam ettiriyoruz. 3 Antalya'da bir de Muğla'da kaybımız var. Hava şartlarından bahsetmeye gerek yok. Salı gününe kadar devamı bekleniyor. Ormanlık alanların yanından geçerken dikkatli olalım.

KREDİ BORÇLARINA ERTELEME

Genel bir bilgi vermek istiyorum. Kanada'da Temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların toplamı 20 bin hektardır. Rusya'da Temmuz'da bir milyon hektarın üzerinde alan yandı. ABD'de devam eden yangınlar var. Avustralya'da 6 ay boyunca yangınlar, vurulmak durumunda kalan hayvanları hepimiz hatırlıyoruz. Bu işin gelişmişlikle alakası yok. Organizasyonla alakası ar. Dünyanın en başarılı bir kaç teşkilatından biriyiz. İmara açılma söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 164. maddesi orman alanları daraltılamaz der. İstisnalar vardır. Turizmle ilgili tesis yapılacaksa 40 yıldır bunun şekilleri bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konuyu da istismar etmeyelim. Telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Zarar görenlere hem erteleme hem de kredi borçlarına ertelemeyi sağlıyor olacağız. yaban hayatında da kayıplarımız var. 22 sera, 650 dekar. Muz serası bunlar. 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar zeytini, defne, ağaçlık alan kaybı var.

Kayıplarla ilgili bakanlığımız önemli destek sağlayacağız. 15 TIR kadar yardım dağıtacağız bugün ve yarın dağıtıyor olacağız. 50 kadar teknik personelle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilatımızın moralini yükseltme günüdür bugün. İstismar edilmesi teşkilatımızın moralini bozabilir. Bugünler milli birlik günleridir.

YANGINLARIN SEBEBİ

Yangınların sebebi ile ilgili spekülasyonlar dolaşıyor. Şu an için yangınların sebebi ile ilgili adli merciler ve kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığı anda gerekli açıklamalar yapılır. İlk yağmurlarla birlikte ağaçlandırma yapılacak yanan alanlarda. Ekim ayına denk gelir. Vatandaşlarımızdan ağaç ve fidan bağışı talebi geliyor. Vatandaşlarımızdan ricam resmi açıklamalara itibar etmeleri. Bilgi kirliliğine yol açan konularda teyit etmeden yorumda bulunmamaları, paylaşmamalarını rica ediyorum. Elim olay üzerinden istismar yaratmak isteyenler oluyor. Şehitlerimiz için tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Gün boyu buradayız. Tüm yangınları buradan izlemeye devam ediyoruz.

THK UÇAKLARI

Burada devletin tüm kurumları, devletin 4 bakanı burada. Maalesef söyleyecek hiçbir şey bulamayanlar, acaba uçaklar üzerinden biz bir şey söyleyebilir miyiz... Orman teşkilatı dünyanın en donanımlı teşkilatlarından biri. Eksik müdahale yok. Coğrafyaya göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş, zamanla uçaklar filoya katılmış. THK ile sorunumuz yok, olmaz da. Bu uçak uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans verebilecek kapasitede yok. Biz son teknoloji diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor. Orman teşkilatı istemediği için 2 senedir bunları kullanmıyoruz, 2 senedir daha verimli uçaklar kullandık. Bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli, helikopter sayınız arttı, noktaya atış yapabiliyorsunuz, bravo. Havada ne kullandığımız değil, yere ne kadar su attığımız önemli olmalı. Biz bir de ihale sistemi ile alım yapıyoruz. Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık. Şu andaki uçakların tedarikçisi de THK. Burada uzay aracı kullanmamız gerekse kullanırız. Ağacın bedeli yoktur. Elbette hatasız kul olmaz. Bizim de hatalarımız olabilir.

Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri başlatıyoruz

3 bakan olarak buradaydık. Ulaştırma Bakanımız da aramızda. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız da geldi. İçişleri Bakan Yardımcımız da dün buradaydı, Marmaris'e gitti. İsmail Çataklı aramızda. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de biz burada Antalya'da yangından 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettik. 27 mahalle tahliye edildi, 15 mahalle de kısmen etkilendi. Vatandaşalra ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi oluşturduk. Her 3 mahalleye ayrı birim oluşturduk. Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrasında atılacak adımlar da önemli.

Giden canlar geri gelmez, ağaçların yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın zararlarını da temine deceğiz. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da uyarından itibaren kısmi ödemeleri yapıyoruz. Yarın Ziraat Bankası da açık olacak. Kurumlardan ilk yardımlar da gelmeye başladı. Tarım Orman Bakanlığı 8.5, Aile bakanlığı da 5 milyon ama bütçeyi arttırabileceklerini söylediler, AFAD da 5 milyon, Çevre Bakanlığı da gönderdi. Toplamda 23.5 milyon para aktarılmaya başlandı. yangın altyapıyı da etkiledi. 18 bin civarındaki aboneye elektrik verilememiş durumda. Rakam daha fazlaydı.

AFAD bünyesinde oluşturduğumuz merkezimiz sayesinde iaşe olarak herhangi bir ihtiyacımız yoktur.Nakdi yardım yapmak isteyenler oldu, Valiliğimiz hesap açıyor. Dün akşam TOBB başkanı aradı 5 milyon TL göndermek istediklerini söylediler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da şu bilgileri paylaştı:

Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler. Biz de vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere AFAD, Kızılay, Jandarma, tüm kurumlarımızla seferberlik anlayışı ile mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış, 27 mahalleyi etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı, 15 mahallemiz de kısmi olarak etkilenmiş durumda.

Manavgat'ın doğu ve batı kısmında hasarlar gerçekleşti. Toplamda 2300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. 252 bina incelendi. Bu binalar inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı, yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız alan tespit ettik.

Konutlarımızın inşasını bir ay içinde gerçekleştireceğiz. Bu süreçte de vatandaşlarımızın barınma ve yeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Taşınma yardımlarını, eşya yardımlarını veriyor olacağız. hızlı bir şekilde inşallah konutların inşasını gerçekleştirmiş olacağız. 2 kamu kurumu etkilendi. Bir camimiz as hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı, OGM'nin bir binası da hasarlı. Öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde sorunlarını çözeceğiz. Mersin'de 3 farklı noktada yangın çıktı, 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı. Marmaris'te bir otelin peyzajında etkilenme var, yapısal hasar yok. Osmaniye'de 4 köyümüzü boşalttık. Kırmacı'da 30 yapı hasarlı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yangınlarla ilgili olarak şöyle konuştu:

Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz.