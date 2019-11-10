Bakan Pekcan'dan ''sahte yetkili servis'' açıklaması

Son günlerde sahte yetkili servislerle ilgili yaşanan olayların ardından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şunları ifade etti:

"Gerek tüketicilerimizden gerekse firmalarımızdan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattık.

Bu kapsamda kısa bir süre içinde Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek."