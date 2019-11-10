  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Kasım 2019 11:01

Bakan Pekcan'dan ''sahte yetkili servis'' açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Bakan Pekcan'dan ''sahte yetkili servis'' açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Son günlerde sahte yetkili servislerle ilgili yaşanan olayların ardından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şunları ifade etti:

"Gerek tüketicilerimizden gerekse firmalarımızdan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattık.

Bu kapsamda kısa bir süre içinde Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
açıklama , bakan , sahte yetkili servis
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM