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  3. 19 Kasım 2020 13:37

Bakan Selçuk 1. dönem sınavları için tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur.'' diyerek sınavların 31 Aralık'tan sonra yapılacağını belirtti.

Bakan Selçuk 1. dönem sınavları için tarihi açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." açıklamasını yaptı.
 

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