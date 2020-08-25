Bakan Selçuk açıkladı! Giresun'a 2,5 milyon TL'lik yardım

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğini belirtti.

Yaşanan her türlü doğal afet sonrasında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını, maddi-manevi her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Selçuk, "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız." bilgisini paylaştı.

Selçuk, Bakanlığa bağlı psiko-sosyal destek (PSD) ekiplerinin olayın yaşandığı andan itibaren sahada çalışmalara başladığını hatırlatarak, 60 kişilik ekip ile 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracının hizmet verdiğini vurguladı.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaşan Selçuk, "Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz ve 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracımız, Giresun'a bağlı Dereli ve Tirebolu ilçeleri ile civar köylerde faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri devam ederken, kayıp ve vefat edenlerin yakınlarına PSD ekiplerimiz gerekli tüm desteği sunuyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk, doğal afetten etkilenen vatandaşların acısını dindirmek için başta psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerin var gücüyle çalıştığının altını çizerek, "Ekiplerimiz vatandaşımız ile bire bir temasa geçiyor. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelerimizin sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmasını sağlayacağız." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.