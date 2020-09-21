Bakan Selçuk açıkladı; işte vakalar artarsa uygulanacak B planı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, velilerin merak ettiği tüm detayları kaleme aldı ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıkladığı "B Planı"nı yazdı.

İşte Bakan Selçuk'un dikkat çeken açıklamaları:

21 Eylül’den sonra eğitim başlarsa, bu pandemi öncesinde olduğu gibi 5 gün eğitim şeklinde mi olacak?

Bakan Ziya Selçuk, bu konuda salgının seyrini ve Bilim Kurulu’nu işaret etti.

“Olası her durum için biz hazırız. Sürecin akışını salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri belirleyecek. Bilim insanlarımızın ‘Bu uygundur’ dediği durum için biz en kısa sürede okullarımızı hazır hale getiririz, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a “Virüsün yayılma hızı artar ve diğer sınıfların eğitime başlamasında bir risk oluşursa, B planınız var mı” diye sordum.

“Elbette... Aylardır her durum için olası senaryolar üstünde çalışıyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, okul çalışanlarımızın sağlığını korumak, eğitimin devamını sağlamak için B planımız da var. Salgının seyrinin yüz yüze eğitimi mümkün kılamayacak şekilde devam etmesi durumunda, tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim (EBA canlı sınıf uygulamaları, TRT-EBA TV kanalları ve diğer platformlar) süreçlerini devam ettireceğiz. Bu süreçte, uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerimiz için her ilimizde yeterli sayıda EBA destek noktaları oluşturarak uzaktan eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız. İlk hedefimiz olan 5 bin sayısını iki haftada aştık. 17 Eylül itibariyle ülke genelinde 6 bin 742 EBA Destek Noktası kurduk. Yeni hedefimiz 20 bin” diye yanıt verdi.

İşte madde madde okullarda alınan tedbirler

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm öğrencilere ücretsiz verilecek

MEB'den kritik ''yüz yüze eğitim'' açıklaması