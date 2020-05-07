Bakan Selçuk açıkladı: ''Sosyal yardım ödemeleri başladı''

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi

* Pandemi süreci olmasaydı. Firma başvuruyor. Kapsamlı belge istiyorduk. Rehberlik teftişe gidiyordu. Sistemlerine bakarak hak ediyor mu diye bakılıyordu. Ancak uygunluk testi yapsak eylül, ekimi bulurdu. Uygunluk tespitini daha sonra yapacağız. Yüzde 25 başvurular değerlendirme dışında kalmış oluyor.

* (Uygun bulunmazsa) Yanlış beyan olursa, çalışanımızdan değil işverenimizden alacağız.

* (Kuaförler hakkında) Kuaförlerimiz, berberlerimizin kendisi değil yanlarında çalışanlarına kısa çalışma ödeneği verdik. Ya tamamen durması ya da 3'te bir azaltılması.

* (Ücretsiz izin hakkında) Ücretsiz izne çıkanların nakdi ödemeleri yarın yapılmaya başlayacak.

* (Avrupa'dan neden öndeyiz) 426 huzurevimiz var. Burada 27 bin 500 yaşlımız var. Yüzde 50'si 80 yaşın üzerinde. Salgından en çok etkilenecek vatandaşlarımız huzurevlerimizdeydi. 100 yaşını aşkın yaşayan büyüklerimiz var. Yaşlılarımızın her daim yanında olduk. Hiç vaka çıkmadan önce 7 Ocak'tan itibaren tedbirlerimizi almıştık.

* Şubat itibariyle kısıtlamalar getirdik girişlerde. Yaşlı kabullerinde limitler getirdik. Günde 4 kez sağlık taraması yapıyoruz. Karantina kuralları getirdik. 81 kuruluşumuzda sosyal izolasyon kuruluşları kurduk. Kronik hasta sayımız fazla olduğundan bulaş hızı da daha fazla oluyor yaşlılarımızda. Diğer ülkelere baktığımızda yaşanan vefatların yarısından fazlasının huzurevlerinde çok acı şekilde vefat ettiğini görüyoruz. Teknoloji imkanlarıyla görüşmeyi öneriyoruz. Kuruluşlarımıza çiçek bile kabul etmiyoruz. Bayram için de biraz daha sabır dileyim. Dualarını büyüklerimizin daha uzun süre almak istiyoruz.