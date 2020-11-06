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  3. 06 Kasım 2020 18:48

Bakan Selçuk duyurdu! İzmir'de ''uzaktan eğitim'' kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk duyurdu! İzmir'de ''uzaktan eğitim'' kararı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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