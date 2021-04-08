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Bakan Selçuk duyurdu! O sınavlar ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da yapılması planlanan öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavlarını ve öğrencilerin bursluluk sınavları ileri bir tarihe erteledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Bakan Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının d urumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz."

Etiketler sınav erteleme bursluluk sınavları
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