Bakan Selçuk: ''HEY saatleri uygulaması başlıyor''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Selçuk, kendisine yöneltilen bir soruya ''Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye.'' yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; "Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HEY' UYGULAMASI BAŞLIYOR

Selçuk, bir öğrencinin "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Bakan Selçuk; "Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye" diye konuştu.

Selçuk'un öğrencilere verdiği yanıtlar ise şöyle:

Bakanım okullarda bizlere hiç sosyal hayatla alakalı bir şey öğretilmiyor ben böyle bir ders görmek çok isterim. Ders sayısı okula gittiğimiz saat çok fazla bunun hafifletilmesini isterim. Ben postanedeki gitsem neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum maalesef...

Merhaba. Söylediğinize hak veriyorum. Bu yüzden yeni lise tasarımında “sosyal hayat” ayrıca çalışıldı. Lütfen siz de şuna hak verin. Yaşamımızı kendimiz de zenginleştiririz. Gezin, deneyimleyin, okuyun, dinleyin ve deneyim kütüphanenizi her gün zenginleştirin. Merhaba. Söylediğinize hak veriyorum. Bu yüzden yeni lise tasarımında “sosyal hayat” ayrıca çalışıldı. Lütfen siz de şuna hak verin. Yaşamımızı kendimiz de zenginleştiririz. Gezin, deneyimleyin, okuyun, dinleyin ve deneyim kütüphanenizi her gün zenginleştirin.

Dostlukla...

Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?

Aynı fikirdeyim. Bu yüzden yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye. Aynı fikirdeyim. Bu yüzden yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye. Öneriniz için teşekkür ederim.

Bakanım diğer ülkelerin eğitim sistemine göre lisede olsun orta okulda olsun çok ağır ve sıkışık bir eğitime sahibiz ciddi anlamda yumuşaması gerek bence bunun çok yararını görürüz keşke sizde tweet'imi görseniz :)

Merhaba, tweetinizi gördüm:) Derslerin mevcut sıkışıklığında haklısınız. Çalışmalarımız tam da bunu rahatlatmak yönünde. Ancak doğru olan kendimizi başka ülkelerle kıyaslamak değil; bize en uygun ve en sağlam sistemi bilimin ışığında kurabilmek. İnşallah tweetimi görürsünüz:)