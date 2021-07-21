Bakan Selçuk ''idam ve kafa kesme''ye ''yanlış'' diyemedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’in, “idam, kafa kesme” sahnelerinin yer aldığı “çocuk dergisi” hakkında hiçbir yorum yapmadı.

Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, çocuk dergisi çıkarmaya başlamıştı. Ancak tarihte İslam bilim adamlarının anlatıldığı derginin ilk sayısında “idam, kafa kesme” sahnelerinin resmedildiği görsele yer verilmesi tepki çekmişti. Dergide, 12. yüzyılda Türkistan’da yetişen yer çekimi ve terazilerle ilgili çalışmalar yapan fizik, astronomi ve matematik alimi Abdurrahman El-Hazini’nin hayatı anlatılmıştı.Savaş ve idam sahnelerinin resmedildiği görselde, bir yerde “darağacı” varken, bir başka yerde “kılıçla kafa kesiliyordu.”

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre konu Meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verdiler. CHP’li Kaya, Diyanet-Sen yöneticileri hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu. Kaya, Bakan Selçuk’a, “Diyanet-Sen Çocuk dergisinin dağıtımı yasaklanacak mıdır? Çocuklarımızın zihinsel ve ruhsal gelişimini bozan dergiyi çıkartan Diyanet-Sen yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılacak mıdır? Dağıtımı yapılan Diyanet-Sen Çocuk dergisi toplatılacak mıdır?” sorularını yöneltmişti. HDP’li Güzel de Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, şu sorulara yanıt istemişti:

“Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’in çıkarmaya başladığı çocuk dergisinde kullanılan savaş, idam ve kafa kesme görselleri bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Söz konusu görsellerin kullanıldığı dergi hangi yaş aralığına hitap etmektedir? Kullanılan görseller çocuklar için pedogojik açıdan uygun mudur? Uygun değilse birçok uzman tarafından pedagojik açıdan son derece sakıncalı bulunan dergiyi çıkaranlar hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılacak mıdır? Söz konusu derginin yayınını durdurmak için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?”

YANIT TEK CÜMLE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise tüm bu sorulara tek bir cümle ile yanıt vermekle yetindi. Konu hakkında hiçbir yorumda bulunmayan Selçuk, “Soru önergesinde belirtilen konuda, bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır” dedi.

Cumhuriyet