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  3. 29 Ocak 2021 12:12

Bakan Selçuk: Kız öğrenciler dünya ortalamalarını altüst etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar'' açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk: Kız öğrenciler dünya ortalamalarını altüst etti
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TIMSS 2019'da 8'inci sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan farklarına ilişkin grafiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk mesajında, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 ile ilgili, "Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu. Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak" açıklamasını yapmıştı.

 

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