Bakan Selçuk'a 160 milyon dolarlık soru!

Dünya Bankası ile ‘Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi’ kapsamında 160 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalanmış, projenin 31 Ağustos’ta başladığı ilan edilmişti.

EBA sisteminde altyapı yetersizliği nedeniyle yaşanan giriş sorununu dile getiren Emir, “EBA sistemi, sık sık kapasite sorunlarıyla gündeme geliyor. Dünya Bankası’ndan tam da bu sorunun çözümü için kredi alındı, ancak halen bir gelişme yok” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a yazılı önerge veren Emir, Dünya Bankası’ndan sağlanan krediyi hatırlatarak, şu soruları yöneltti:

Dünya Bankası tarafından onaylanan kredi tutarı olan 160 milyon doların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı’na aktarılmış mıdır?

Proje kapsamında 160 milyon dolarlık tutardan bugüne kadar hangi hizmetler için ne kadarlık bir harcama yapılmıştır?

Dünya Bankası’ndan 160 milyon dolarlık bir finans desteği sağlanmasına karşın, halen EBA sisteminde neden bir iyileştirilmeye gidilmemiştir?

EBA sisteminin kullanıcı kapasitesinin ne kadar artırılması planlanmaktadır ve mevcut sistem, yeterli kapasiteye ne zaman ulaştırılacaktır?