Bakan Selçuk'tan dezenfektan uyarısı

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Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız ve sizlerden bir ricam var: Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım. Çocuklarımızın okulda el hijyeni için SU+SABUN+20 SANİYE yeter bize... Hadi, hep birlikte başaralım.'' ifadelerini kullandı.
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