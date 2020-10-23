Bakan Selçuk'tan dezenfektan uyarısı

Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız ve sizlerden bir ricam var: Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım. Çocuklarımızın okulda el hijyeni için SU+SABUN+20 SANİYE yeter bize... Hadi, hep birlikte başaralım.'' ifadelerini kullandı.