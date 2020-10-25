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  3. 25 Ekim 2020 13:08

Bakan Selçuk'tan ''Nasıl başladı - nasıl bitti'' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki ''Nasıl başladı- nasıl bitti?'' akımına katılarak, doğduğu köyden ilkokul yıllarına ait fotoğrafı ile aynı köyü yakın zamandaki ziyaretinden fotoğrafını paylaştı.

Bakan Selçuk'tan ''Nasıl başladı - nasıl bitti'' paylaşımı
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Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" dedi.


DHA

milli eğitim bakanı , ziya selçuk
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