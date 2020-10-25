Bakan Selçuk'tan ''Nasıl başladı - nasıl bitti'' paylaşımı

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Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" dedi.
DHA
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