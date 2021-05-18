Bakan Selçuk'tan öğretmenler için aşı randevusu açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugünden itibaren 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının açıldığını açıkladı.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 yaş üzeri tüm öğretmen ve okul çalışanlarının bugünden itibaren e-Nabız üzerinden aşı randevusu alabileceğini duyurdu.
"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor" diyen Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı" ifadelerini kullandı.
Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021
Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.
Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla...
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