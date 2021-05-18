  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Selçuk'tan öğretmenler için aşı randevusu açıklaması

Bakan Selçuk'tan öğretmenler için aşı randevusu açıklaması

Bakan Selçuk'tan öğretmenler için aşı randevusu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugünden itibaren 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının açıldığını açıkladı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 yaş üzeri tüm öğretmen ve okul çalışanlarının bugünden itibaren e-Nabız üzerinden aşı randevusu alabileceğini duyurdu. 

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor" diyen Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı" ifadelerini kullandı. 

Etiketler randevu açıklama aşı öğretmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İş insanı takım satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı!
BtcTürk sızıntı iddiasını doğruladı: On binlerce yatırımcıya büyük şok
Aboubakar'ın istediği maaş belli oldu
Herkes onu konuşuyor: 1 milyon liralık soruya ramak kala...
Kan donduran iddia: ''Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'a pis kan içirdi''
FETÖ elebaşı Gülen'in son görüntüsü yayınlandı
Cumhuriyet Savcısı koronavirüs yasaklarını böyle eleştirdi
Bu kabilede cinsel ilişki için aranan şart akıllara zarar
Kanal İstanbul projesi için dikkat çeken analiz: ''Dünya için mayın tarlası''
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde iki veda birden