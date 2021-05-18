Bakan Selçuk'tan öğretmenler için aşı randevusu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugünden itibaren 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının açıldığını açıkladı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 yaş üzeri tüm öğretmen ve okul çalışanlarının bugünden itibaren e-Nabız üzerinden aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor" diyen Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı" ifadelerini kullandı.