Bakan Selçuk'tan ''Okullar kapanacak mı?'' sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında okullar ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN TÜRK ekranlarından yayınlanan 5N1K programına konuk oldu.

İşte Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

Okulların hem açık hem de açık olmadığı bir durum söz konusu. Bu tarihsel olarak da çok ilginç bir dönem. Bu yoğunluk çocuklarımızın iyiliği için.

Eğitimde sorun yaşanıyor mu?

Burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor. Bizim işimiz bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve çözmek ama genel olarak baktığımız zaman biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz. Türkiye uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıkları bakımında çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için mutluyuz. Dünyadaki ilk 5 ülke için diyebiliriz. TV kurmak ve canlı ders yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede birçok mesafe aldık. Genel tabloda çok mutlu olmadığımız bir durum var şundan dolayı; çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5’te yer alıyoruz. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açmaya çalışıyoruz.



YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Yerinde karar dönemi başladı. Bu bizim geçen sene mart ayında ortaya koyduğumuz 4 senaryodan dördüncüsüydü. Valilikler il hıfzıssıhha kurulları ileri ile ilgili kararları alıyorlar. İlkokul seviyesinde yüzde 80’in biraz üstünde bir katılımımız söz konusu. Okul öncesinde biraz daha az yüzde 64 civarında ortaokullarında katılım oranı yüzde 76, liselerde de o civarda bir katılım olduğunu biliyoruz. Bazı iller sınıf kademelerin kapatıyor. O yüzden de bu hafta bu işin farklılaşacağını düşünüyoruz. Açık olan okullardaki katılım oranı nedir gibi verileri paylaşacağız.

EBA sistemi ne durumda?

EBA bizim için bir başarı hikayesi hem 3 tane TV kanalı olan ve her yayının 3 kez tekrar edildiği içeriği ile ilgili profesyonel yaklaşımın olduğu, son 1 yıla yakın zamanda hiçbir problem kamuoyuna yansımıyor ve sistem gerçekten iyi çalışıyor. EBA’da biz 27 kat büyüme yaşadık. Uzaktan eğitim ile ilgili altyapımız kısıtlıydı ama 27 kat büyüme fırsat bulduk ve gelecek için bu durum umudumuzu artırdı çocuklarımızın eğitim gibi konuları uzaktan eğitim ile ele alabileceğiz.



OKULLAR KAPANACAK MI?

Biz bu süreci günlük ve anlık takip ediyoruz diyebilirim. Dünyayı takip ediyoruz. Hangi ülkede ne tür tedbirler alınıyor noktasında. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi sınıflar düzeyler açılmalı kapanmalı gibi bir takım öngörülerimiz var. 8-12. sınıflar gibi sınıfların sınav dönemi nedeniyle fırsat eşitliğini sağlamak gibi bazı ilkesel tutumlarımız var. Ama ilin durumu neyi gerektirirse o ilde ihtiyaç duyduğunda valilik gözetiminde kararlar alınıyor. Biz de burada yerinde karar kavramı çerçevesinde hangi illerde ne oluyoru takip ediyoruz.

Eğitimde kayıp nasıl giderilecek?

İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. O yüzden en başta yaptığımız çalışmalara dayalı olarak ilkokulları açık tutmayı hep karar altına aldık. Mesele sadece akademik değil. Sosyal durum bizim için daha önemli. Çocukların sosyal uyumları ve bu konularla ilgili becerileri çok daha önemli. Bugünde bir ön pilot çalışmasının brifingini aldım çocukların akademik kayıtlarının zaman içerisinde giderebileceğini ve sosyal kayıpların empati gibi yönelge alabilme yani diyelim ki şuna bakıyoruz gibi yönerge aldığında ya da çocukların azimlerinde birtakım problemler olduğunu ön çalışmalar gösteriyor. Çocukların daha azimli olmalarında kendi başına işlerin yapabilme becerilerinin artmasında bizim önümüzdeki süreçte, ulusal değerlendirme programı çerçevesinde ve gelecek sene eğitim öğretim başladığında çocuklarımızın hangi sosyal durumlarla karşılaşması gerektiği ve eğitim veren öğretmenlerimizle ilgili kararlar alıyoruz.

Kayıp nesil tanımı doğru mu?

Ben kişisel olarak bu tür ifadeleri doğru bulmuyorum.