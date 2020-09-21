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  3. 21 Eylül 2020 14:52

Bakan Selçuk'tan okullara sürpriz ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti. Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet edip, temassız oyun oynayan öğrencilere eşlik etti.

Bakan Selçuk'tan okullara sürpriz ziyaret
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Bakan Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlanarak öğrencilerin okula başlama sevincini paylaştı. Bakan Selçuk, ardından Ankara’daki bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, sınıflarda ilk dersini yapan öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Selçuk, bahçede koronavirüs nedeniyle bahçede temassız oyunla uyum etkinlikleri yapan öğrencilere eşlik ederken, koronavirüs salgını nedeniyle okul binalarına alınmayan velilerle de sohbette bulundu.

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DHA

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