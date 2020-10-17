Bakan Selçuk'tan velilere yeni uyarı

Bakan Selçuk Twitter hesabından tablet dağıtımına ilişkin velilere uyarılarda bulundu. Bakan Selçuk, "Değerli velilerimiz; tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen" dedi. Bakan Selçuk paylaştığı videosunda ise, tablet dağıtımının öğrencilerin gelir durumu ve eğitim çağındaki kardeş sayısının yanında özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını vurgulayarak, "Tespit edilen öğrencilerimiz cihazlarını kendi okullarından teslim alabilecekler" ifadesini kullandı.