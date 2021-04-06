  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüzde 80'i buldu

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüzde 80'i buldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yerinde karar” uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen...

Etiketler bakan selçuk yüz yüze eğitim açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Obradovic geri dönüyor
Düğünde inanılmaz olay! Gelininin, kızı olduğunu öğrendi
Dev bankada deprem! 4,7 milyar zarar var
Yine hepimizin ''çenesini yoracak'' bir haber: Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu
Çipli kimliklerde bir yenilik daha! Bakan Soylu açıkladı
''Yapamazsın'' dediler; şimdi siparişlere yetişemiyor!
Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen şahsın para videoları ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan sürpriz karar
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: ''1.000 TL ile 1 ay sen geçinsene!''
İşte kansere neden olan 10 kritik hata!