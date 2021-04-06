Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüzde 80'i buldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yerinde karar” uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen...