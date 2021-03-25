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Bakan Selçuk'tan yüz yüze ve hibrit eğitim için yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" açıklamasında bulundu.

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Etiketler ziya selçuk hibrit eğitim yüz yüze eğitim
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