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Bakan Şimşek duyurdu: Yatırım için Türkiye'ye geliyorlar

Bakan Şimşek duyurdu: Yatırım için Türkiye'ye geliyorlar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektrikli araç sektörüyle ilgili büyük firmaların, Türkiye'yi yatırım yaptığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Şimşek, 2003-2023 arasında küresel doğrudan yatırımda alınan payın yüzde 0,9 olduğunu belirterek, "Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5’e yükseltmek" şeklinde konuştu.


Bakan Şimşek, vatandaşların refahını artırmayı da vurgulayarak, "Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız" dedi.

Etiketler bakan şimşek türkiye rakam
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