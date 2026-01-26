Bakan Şimşek ocak enflasyonu için kötü haberi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayında dönemsel etkiler kaynaklı enflasyonun artmasını beklediklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı. Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan azalarak yüzde 32,90 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK: BEKLENTİLERİN DAHA DA İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Piyasa Katılımcıları Anketi' verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir. Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor.

"OCAKTA ENFLASYONUN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Ocakta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA