  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Şimşek ocak enflasyonu için kötü haberi verdi

Bakan Şimşek ocak enflasyonu için kötü haberi verdi

Bakan Şimşek ocak enflasyonu için kötü haberi verdi
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayında dönemsel etkiler kaynaklı enflasyonun artmasını beklediklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı. Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan azalarak yüzde 32,90 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK: BEKLENTİLERİN DAHA DA İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Piyasa Katılımcıları Anketi' verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir. Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayında dönemsel etkiler kaynaklı enflasyonun artmasını beklediklerini açıkladı.

"OCAKTA ENFLASYONUN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Ocakta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon beklentilerini açıkladı; vatandaşın beklentisi dikkat çektiMerkez Bankası yılın ilk enflasyon beklentilerini açıkladı; vatandaşın beklentisi dikkat çektiEkonomi

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi
İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi
İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı!
İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı!
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşirenin ifadesi ortaya çıktı!
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşirenin ifadesi ortaya çıktı!
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Atkısını, beresini, eldivenini alan buraya koştu; bembeyaz cennette kalabalıktan kar görünmez oldu!
Atkısını, beresini, eldivenini alan buraya koştu; bembeyaz cennette kalabalıktan kar görünmez oldu!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
Etiketler mehmet şimşek hazine ve maliye bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi! Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi! Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu!
İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı! Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı! Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya! Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya! Polise küfür edip ''hadi beni bulun'' diyen genç kadın gözaltına alındı Polise küfür edip ''hadi beni bulun'' diyen genç kadın gözaltına alındı Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu