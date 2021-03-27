Bakan Soylu: ''30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımı merak uyandırdı. Paylaşımların trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılacak kampanyaya vurgu amacıyla yapıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımları yapıldı.

Paylaşımlar merak uyandırırken, söz konusu mesajların ne anlama geldiği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin aktardığına göre, 30 Mart'ta trafikte öncelik verilmesi için '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulamasının yapılacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan uygulama için valiliklere yazı gönderildi. Yazıda şunlar yer aldı:

"Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması gerçekleştirilecektir."