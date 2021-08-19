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Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum.'' dedi.

Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari Cilo Alandüz bölgesinde 8 kişilik terörist grubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

 Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

"Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi.

Kahramanlarımızı kutluyorum…"

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Etiketler süleyman soylu terörist
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