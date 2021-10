Bakan Soylu açıkladı: 40 yıl sonra bir ilk!

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’de 181 terörist var dedim, değil mi? 40 yıla yakın bir zamandır Siirt’te ilk kez terörist yok" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı’na katıldı. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Soylu, gündeme ve 2023 seçimlerini ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu’nun konuşması sık sık partililerin alkış ve tezahüratları nedeniyle bölündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cep telefonu ile Bakan Soylu’yu arayarak salondaki partililere hitap etti.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN SESİNDE MİLLETİN SEVGİSİ VARDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Biraz önce Adana'dan uçağa bindiği anda danışman meclisimize katılan, şeref veren kıymetli Cumhurbaşkanımız sesinde, heyecan vardı. Günün yorgunluğu değil Adana'da karşılaştığı muazzam tablonun Adana'da karşılaştığı o sevgi tablosunun. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesinde milletin sevgisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesinden 2019 yerel seçimlerinde oyunu arttıran Başakşehir İlçe Teşkilatımıza bağlanmanın sevinci vardı ve gururu vardı. Allah sizlerden de bu partiye bir zerre bile olsa katkı koymuş olan herkesten, Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüyen herkesten binlerce kez razı olsun. Allah bizi sizden uzakta koymasın, bizi sizden ayırmasın” dedi.

“BEN 'OH' DEMEYEYİM DE KİM 'OH' DESİN"

Bakan Soylu Siirt ziyaretindeki bir anısından bahsederek “Değerli dava arkadaşlarım. Kıymetli Başakşehirliler, kıymetli komşularımız. Biz de dün sabah. İtibariyle Siirt'teydik. Güvenlik toplantısı yaptık görmenizi isterdim. Bir taziyenin hemen akabinde Siirt'in sokaklarındaydım. Bu milletin büyük bir milleti olduğunu asaletli bir millet olduğunu, güçlü bir millet olduğunu ve kendisinin hizmetkârlarına karşı o ortaya koyduğu anlayışı dün Siirt'in sokaklarında bir kez daha görebilme fırsatına sahip olduk. Allah razı olsun. Ardından bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın sesine yansıyan heyecanından bir tanesini de ben yaşadım. Bugün 26 fabrikanın temelini attı. Özür diliyorum, açılışını yaptı. Ve bir de Türkiye için çok önemli olan bir tesisin temelini attı. Türkiye’ye umutsuzluk bulutu üzerinden bakmaya çalışan şaşkınlara en güzel cevabı bugün verdi. Dün. Siirt'te o biraz önce bahsettiğim manzaralardan sonra ifade etmem gerekir ki bir yakın zamanda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşviklerle açılacak olan bir fabrikaya gittik. Bir Çinko fabrikası, bir zahmetiz. Türk Katar Yatırım Ortaklığıyla gerçekleşmiş. Türkiye 200 bin ton çinko tüketiyor ve bunun tamamını ithal olarak alıyor. Huzur şehri Siirt'te terörün üzerinden geçtiği, terörü tasfiye eden, bu şehir Siirt'te yatırımcılarımız geldiler. Orada 110 milyon dolarlık bir yatırımı birinci etapta gerçekleştirdiler. Bitmedi. 30 bin ton, iki ay sonra, 50 bin ton, bir yıl sonra 90 bin ton, inşallah üç yıl, dört yıl içerisinde de Türkiye'nin artık bir daha çinko ithal etmesine gerek kalmadan hem cari açığımıza pozitif yönde bir etki sağlayacak 250 bin ton çinkoyu orada üretecek ve aynı zamanda da onun yanında kurşun izabe tesisinde gerçekleştirecek bir yatırımla hem istihdamla hem Siirt’e bir katkıyla hem de Türkiye'ye bir katkıyla beraber çok önemli bir yatırımın altına imza atacak. Şimdi söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız bugün 26 fabrika açmış. Bir önemli. Tesisin altına imza atmış. Siirt'te fabrikalar açılıyor. Mardin’de Fabrikalar açılıyor. Organize sanayi bölgeleri yetmiyor. Ben 'oh' demeyeyim de kim 'oh' desin?” dedi.

“2023'TE ÇOK DAHA AÇIK ARAYLA ZİLLET İTTİFAKINI MAĞLUP EDECEĞİZ"

Bakan Soylu yaklaşan 2023 seçimleri için iddialı konuşarak “Biz 2018’de nasıl zillet ittifakını mağlup etmişsek 2023’te çok daha açık arayla zillet ittifakını mağlup edeceğiz. Sadece 2023’te zillet ittifakını mağlup etmeyeceğiz, 2023’te 28 Şubatı yeniden yeneceğiz. 2023’te darbeleri yeniden yeneceğiz. 2023’te vesayeti yeniden yeneceğiz. 2023’te Amerika’dan Avrupa’dan Türkiye’ye parmak sallayanları yeniden yeneceğiz. 2023’te faiz lobileriyle bu ülkeye diz çökertmeye çalışanları yeniden yeneceğiz. 2023’te bilmenizi istiyorum ki 27 Nisan e-muhtırasını yayınlayanları elbette ki yeniden yeneceğiz. 2023’te geziyle bu ülkeyi karıştırmak isteyenleri yeniden yeneceğiz. 2023’te 17-25 Aralık’ı yapanları yeniden yeneceğiz. 2023’te Fetö’yü yeneceğiz PKK’yı ve 15 Temmuz hainlerini yeneceğiz. Hep birlikte yeneceğiz milletle yeneceğiz” dedi.

“40 YILA YAKIN BİR ZAMANDIR SİİRT'TE İLK KEZ TERÖRİST YOK"

Bakan Soylu “Türkiye’de 181 terörist var dedim değil mi? 40 yıla yakın bir zamandır Siirt’te ilk kez terörist yok. Hiçbir noktasında. Mesele sadece teröristi tasfiye etmek değil onu etkisiz hale getirmek değil, 15 gün önce Hakkâri’deydim yine birçok programlar için gittim. Yine bir Cuma vaktiydi ve camiden çıktıktan sonra her zaman selamlaştığım esnaflarla bir selamlaşmak istedim. Otururum sohbet ederim hal hatır sorarım genel durumu öğrenirim üzerime düşen bir şey varsa onu gerçekleştirmeye çalışır oradan aynı sizin yaptığınız gibi başka bir esnafa geçerim. Geçerken bir kızımız geldi ben üniversiteyi kazandım dedi. Nereyi kazandın? dedim. Gururlu bir şekilde ben tıp fakültesini kazandım dedi. Döndüm valimize sordum bu yıl tıp fakültesini kazanan çok mudur dedim. 2016’da hiç yok 2017’de hiç yok 2018’de hiç yok ne zaman terörün gölgesi kalktı 2019’da 1 2020’de 4 bu yıl 19 evladımızı tıpı kazandı” şeklinde konuştu.

"SİZ FETÖ'YE AFFIN PEŞİNDESİNİZ"

Kılıçdaroğlu ve Akşener’i eleştiren Soylu “Şimdi birileri beceremediklerini yine becermeye çalışıyorlar.15 Temmuz’da beceremediler bir vesayet getirmeye çalıştılar beceremediler. Şimdi KHK’lılar üzerinde ağızlarındaki baklayı çıkarmadan Türkiye’ye bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Biz adaletin sahibi olan bir iktidarın mensuplarıyız. Bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmeye çalışanlara fırsat vermemiz tarihimize ihanettir geleceğimize ihanettir milletimize ihanettir. Kılıçdaroğlu, Akşener sizin derdiniz KHK’lılar değil. Onlara af peşinde koşmak değil ağzınızdaki baklayı çıkartın siz FETÖ’ye affın peşindesiniz. Ama bu millet buna fırsat veri mi? bu teşkilat buna fırsat veri mi? bu ülke buna fırsat vermez. Hala zillet ittifakının anlayışı aynı şekilde devam ediyor” dedi.

Bakan Soylu, “HDP meşru bir siyasi parti diyorlar. Orada da PKK’ya kapı aralamaya çalışıyorlar. Terör örgütüyle kol kola gezen. Elimizde PKK terör örgütünün HDP’ye gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını hangi adımları atacağını siyaseti nasıl yapacağını, takiyyeyi nasıl yapacağını PKK’ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Kılıçdaroğlu, Akşener siz belki koltuğunuz uğruna bu milletin özgürlüğünü ve hürriyetini bir kenara bırakırsınız ama şehitlerimiz ve bu millet sizin yakanızı bırakmaz. PKK’dan ve HDP’den meşruiyet devşirmeye çalışanlara bir kez daha söylüyorum bu milletin birliğini ve huzurunu bozamazsınız. Bu millet bu oyunları daha önce gördü bir kez daha bu oyunlara ve tuzaklara düşmez” dedi.