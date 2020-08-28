Bakan Soylu açıkladı: 7 bölgede 36 terörist öldürüldü
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  3. 28 Ağustos 2020 19:50

Bakan Soylu açıkladı: 7 bölgede 36 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde" açıklamalarında bulundu.

Bakan Soylu açıkladı: 7 bölgede 36 terörist öldürüldü
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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

(Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi) Burada eğitim almış, uluslararası 5 öğrenci arkadaşımız dahil 4 bin 987 kişi, sadece kolluk eğitimi almış değildir. Sadece daha iyi silah kullanma eğitimi almış değildir. Esasen, daha iyi insan olma eğitimi almıştır ve bugün burada 4 bin 987 arkadaşımızı, işte bu eğitimden mezun ederek insanlığın ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü bu aziz millet, insanlığa hep güzel şeyler sunmuştur.

13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir.

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