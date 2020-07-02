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  3. 02 Temmuz 2020 13:14

Bakan Soylu açıkladı; emniyet ve jandarmada yeni dönem!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarmada yeni dönemin başladığını açıkladı. Soylu, "Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu" dedi.

Bakan Soylu açıkladı; emniyet ve jandarmada yeni dönem!
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Resmi Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor..." dedi.

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