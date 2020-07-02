Bakan Soylu açıkladı; emniyet ve jandarmada yeni dönem!

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor..." dedi.
Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 2, 2020
Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu 🐴🐶🐈
Araçlar hazır 👍
Yakında çalışmalar başlıyor... pic.twitter.com/yCenLBLuxQ
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