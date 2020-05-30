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  3. 30 Mayıs 2020 14:39

Bakan Soylu açıkladı: ''Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hrant Dink vakfını tehdit eden zanlının yakalandığını duyurarak ''Provokasyona izin vermeyiz!'' mesajı verdi.

Bakan Soylu açıkladı: ''Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı''
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Emniyet Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı yakalandı.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:


"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte,
Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. 
Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin."


 
Ardından Emniyet'ten yapılan açıklamada, H.A. isimli zanlının Konya'da yakalandığı ve ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı açıklamada, "Bu bir provokasyondur, failler hesap verecek" diye konuştu.

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