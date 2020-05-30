Bakan Soylu açıkladı: ''Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı''

Emniyet Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı yakalandı.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte,

Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı.

Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin."

Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte,

Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı



Provokasyona izin vermeyiz!



Türk Polisine güvenin 🇹🇷 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020





Ardından Emniyet'ten yapılan açıklamada, H.A. isimli zanlının Konya'da yakalandığı ve ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı açıklamada, "Bu bir provokasyondur, failler hesap verecek" diye konuştu.