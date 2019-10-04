Bakan Soylu açıkladı: Uygulama 1 Kasım'da başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Trafik Medya Ödülleri" törenine katıldı.

Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Törende TRT Çocuk Müzik Korosu "Kemerini tak" isimli bir şarkı seslendirdi.

Trafiktaki can kayıplarına değinen Soylu, "Şu an yüz bin kişi başına can kaybı rakamımızın eldeki verilerle yıl sonu için ortalama 6.2. İnşallah 2020 Avrupa Birliği ortalamasına düşmeyi planlıyoruz. Yani yüz binde 5'e düşmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

YAYA ÖLÜMLERİNDE AZALMA

Bakan Soylu, yaya öncelikli trafiğe geçilmesinin ardından, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinde yüzde 34.5 azalma olduğunu belirtti. Soylu, "Trafik kazalarında hayatını kaybeden insan sayısı, ilk 9 ay itibarıyla araç sayısı arındırılmadan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.3, yüz bin araç başına ise yüzde 28.5 azalmıştır. Bu bir taraftan insan canını bir taraftan da ekonomimizin kaybını önlemektir" dedi.



ÇAKAR KULLANIMI

Soylu, "Biliyorsunuz çakar kullanımı, son zamanlarda önemli bir şikayet konusuydu. Ben İçişleri Bakanı olarak kendim utanmaya başladım, tam bir yıldır çakar kullanmıyorum. Bütün arabalarımdan çıkardım. Zorluk çekmiyorum muyum? Çekiyorum. Araya araçlar giriyor, güvenlik için benim için bir tehdit oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Ama öyle bir utanma belası içine girdim ki çünkü vatandaşlarımız bu konuda çok ciddi eleştiriler ortaya koydu. Bunu defalarca uyardık. Zamanlı zamansız herkes, ihtiyacı olan olmayan herkes İstanbul'un bütün güvenlik şeritlerinde Allah selamet versin bir çakarla beraber gidiyor. Vatandaş şikayetinde yüzde yüz haklıydı. Ve biz de gereğini yaptık. Yasal düzenlemesini tamamladık, daha önce bunun cezalarını artırdık, bin liranın üzerine çıkardık cezalarını. Ve 1 Kasım itibarıyla yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz bir uygulamaya başlıyoruz. Kimse kusura bakmasın" şeklinde konuştu.