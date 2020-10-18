Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" açıklamasında bulundu.
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