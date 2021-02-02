Bakan Soylu: Boğaziçi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi

Dün 159 kişi, bugün de onlarca kişi kayyum rektör istemedikleri için darp edilerek gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılarla ilgili olarak "Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi" dedi.

Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

►Bir önceki seçimlerde üniversitemizin rektörünü öğrenciler mi seçiyordu? Hayır. Üniversitemizin öğretim üyeleri seçiyordu. Dün de öğrenciler bu konuda bir yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil.

►Burada maalesef marjinal, ideolojik, çok uçlarda olan sınırlı sayıdakiler üniversiteyi marjinal ideolojik merkeze çekmişler. Bu doğru bir iş değil. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'yle konuşacağımız iş onların başarısıdır. LGBT denilen, hakikaten değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen, tamamen Batı'nın Türkiye'ye pazarladığı, sunduğu... Bloke ediyorlar üniversiteyi.

►Diyebilirsiniz ki 'Size ne? Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar' Senin Kabe'yle ne işin var? Onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor. Hani ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri? İnsanların inandıklarını bu kadar kışkırtmak için üzerine gidilir mi?

►Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısını ilk gün kırdılar. Bunun adı vandallıktır. Bu öğrenciler ne yapacaklar? Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etmem. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem.

►Bir siyasi partinin reklam ajansı gençleri kullanıyor. Acaba başka bir yere evirebilir miyim diye? Kamuoyunun gündeminden ayırıyor. Oradaki bir cümleyi yalan şekilde alıp bu şekilde kullanmaları yanlış. Bu bir operasyon.

►Bu topraklarda LGBTİ diye bir şey var mıydı? Avrupa'da olabilir. Bu cereyan Avrupa'dan, ABD'den Türkiye'ye pazarlanmaya çalışılan bir cereyandır.

►Bununla mücadele etmek bizim görevimiz, bu doğru bir iş değil."

►'Kayyum rektör atadınız' demek faşist bir yaklaşım