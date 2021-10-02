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Bakan Soylu bu yıl PKK'ya katılan kişi sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl PKK'ya katılan kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreninde konuştu. 

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu kadar başımıza sıkıntı geliyor da işimiz sarpa sarmadan bir taraftan Kovid, bir taraftan seller yangınlar, bir taraftan depremler, tam 1 buçuk 2 yıldır yaşamadığımız kalmadı. Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi, biz şehirlerimizde huzur içinde yaşıyoruz.

Başımıza terörü bela ettiler, yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı. Çok onur duyarak bir rakam vereyim; Hakkari'de bir kızcağız yanıma geldi ve 'Üniversiteyi kazandım' dedi. 'Nereye okuyacaksın?' diye sorduğumda 'Tıp fakültesi' dedi. Çok mutlu oldum. Demek ki attığımız adımlar meyvelerini veriyor.

Bu milletin sadece gücü yok, duası var.

Etiketler süleyman soylu terör örgütü pkk
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